Pericolo valanghe slavina travolge 15 escursionisti | una persona ferita
Una slavina ha travolto un gruppo di 15 escursionisti sul monte Misa, in Valle del Chiese, tra Trento e Brescia. Una persona è rimasta ferita e ora è in ospedale. Le slavine si sono verificate a poche ore di distanza da altri due eventi simili, uno sul Tonale e l’altro in Marmolada, che avevano già messo in allerta gli escursionisti. La neve fresca e il caldo di questi giorni aumentano il rischio di slavine in tutta la zona.
Ad appena ventiquattro ore di distanza dalle due valanghe di venerdì 30 gennaio sul Tonale e in Marmolada, altre due slavine hanno colpito il territorio trentino: la prima sul monte Misa – in Valle del Chiese, al confine tra i territori provinciali di Trento e Brescia – e la seconda sul monte.🔗 Leggi su Trentotoday.it
