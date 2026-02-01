Pericolo valanghe slavina travolge 15 escursionisti | una persona ferita

Una slavina ha travolto un gruppo di 15 escursionisti sul monte Misa, in Valle del Chiese, tra Trento e Brescia. Una persona è rimasta ferita e ora è in ospedale. Le slavine si sono verificate a poche ore di distanza da altri due eventi simili, uno sul Tonale e l’altro in Marmolada, che avevano già messo in allerta gli escursionisti. La neve fresca e il caldo di questi giorni aumentano il rischio di slavine in tutta la zona.

