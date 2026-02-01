Paramount+ le uscite di febbraio 2026 | L’addio di Ethan Hunt e l’invasione dei Reality italiani

A febbraio 2026, Paramount+ si prepara a chiudere un capitolo con l’addio di Ethan Hunt, il personaggio di Tom Cruise, nell’ultima pellicola della saga Mission: Impossible. Nel frattempo, il servizio si riempie di reality italiani, che dominano le uscite del mese. La piattaforma si conferma come un esempio di catalogo diviso tra grandi titoli d’azione e reality di produzione nazionale.

Se cercavate una definizione di “piattaforma bipolare”, il catalogo di Paramount+ di febbraio 2026 è l’esempio perfetto. Si inizia col botto — letteralmente — grazie all’ultimo stunt folle di Tom Cruise, per poi scivolare in un mare di drama televisivo con le nuove stagioni dei franchise Shore. In mezzo, quel pizzico di cultura pop che piace a noi, tra supereroi teen e due dei personaggi animati più stupidi (e geniali) della storia della TV americana. Non c’è via di mezzo: o adrenalina o trash d’autore. In breve Il mese si apre il 2 febbraio con il peso massimo Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’atto conclusivo della saga di Ethan Hunt. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

