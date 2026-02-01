Novak Djokovic riconosce il talento di Alcaraz, definendolo già leggendario. Il tennista serbo, nonostante la sconfitta in finale agli Australian Open, guarda avanti e dice che Sinner e Alcaraz si sfideranno per i grandi titoli nei prossimi anni. A 38 anni, Djokovic sembra aver trovato una certa serenità e si mostra positivo, anche se non ha nascosto la delusione per la sconfitta recente.

Certo, Novak Djokovic non è contento di aver perso la finale degli Australian Open. Ma, allo stesso tempo, fa capire che, a 38 anni, ha raggiunto un certo tipo di equilibrio che gli consente di vedere le cose con soddisfazione. Così comincia parlando di Carlos Alcaraz nell’ultima sua conferenza stampa: “ Non so cosa dire loro, ma posso dire che per me è sempre un piacere giocarci contro, perché è davvero uno dei migliori giocatori che abbia affrontato in carriera. Ti fa giocare il tuo miglior tennis per batterlo, ed è quello che ho fatto per un set e mezzo. Poi le cose sono cambiate e ha meritato di vincere “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic: “Alcaraz è già leggendario, lui e Sinner si giocheranno i grandi titoli nei prossimi anni”

Il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rappresenta uno dei temi principali nel panorama tennistico attuale.

