Nell’abbraccio dell’acqua | al Circolo dei lettori il viaggio al femminile di Fabrizio Brignone

Venerdì 6 febbraio alle 18, al Circolo dei Lettori di Torino, si presenta il libro “Nell’abbraccio dell’acqua” di Fabrizio Brignone. L’autore, giornalista e scrittore cuneese, porta in scena un viaggio al femminile che ha già attirato l’attenzione di molti. La presentazione si svolgerà in una serata dedicata alla narrazione e alla lettura, con Brignone che parlerà del suo nuovo lavoro e del percorso che lo ha portato a scriverlo.

Venerdì 6 febbraio, alle 18 presso il Circolo dei Lettori, si terrà la presentazione del libro "Nell'abbraccio dell'acqua" dello scrittore e giornalista cuneese Fabrizio Brignone. Dialogheranno con l'autore Adele Piazza e Augusto Grandi; ingresso libero. "Nell'abbraccio dell'acqua" (ed. Il Ciliegio, ottobre 2025) rappresenta per certi versi il seguito di "Nella foresta della nebbia" (edito a fine 2024) ed è un originale romanzo di formazione tutto al femminile, che racconta un viaggio in solitaria verso il mare e attraverso gli abissi.

