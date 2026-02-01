Nebrodi sommersi dalla neve scatta il piano straordinario

Le nevicate intense hanno bloccato le zone montane dei Nebrodi, costringendo le squadre della Città Metropolitana di Messina a intervenire con urgenza. Strade e accessi sono stati chiusi, e si è attivato un piano straordinario per garantire ai residenti aiuto e sicurezza. Sono state schierate squadre di soccorso e mezzi pesanti per liberare le strade e assicurare i servizi di emergenza. La neve continua a cadere, e le autorità invitano alla prudenza chi si trova in queste zone.

Giornata di intenso lavoro per la Città Metropolitana di Messina nelle aree montane dei Nebrodi, colpite da abbondanti nevicate. L’Ente ha attivato fin dalle prime ore un piano operativo straordinario per fronteggiare l’emergenza e garantire la sicurezza della circolazione lungo la rete viaria provinciale, impiegando personale e mezzi dell’autoparco. Le operazioni hanno riguardato lo sgombero della neve e il trattamento antighiaccio, effettuati attraverso un’azione coordinata di mezzi spazzaneve e spargisale. Gli interventi si sono concentrati in particolare sulla Strada Provinciale 110 Montalbanese (tratto Montalbano– Polverello–Favoscuro), sulla SP 168 Caronia–Capizzi e sulla SP 166 Portella Bufali, nei territori comunali di Cesarò e San Teodoro, arterie strategiche per i collegamenti delle comunità nebroidee, fondamentali per residenti e pendolari.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Nebrodi Messina Scatta il "Piano neve": i carabinieri rafforzano i controlli in strada La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Nebrodi Messina Argomenti discussi: Nebrodi sommersi dalla neve, scatta il piano straordinario. Emergenza neve su Nebrodi: mezzi della Città metropolitana di Messina in azione sulle strade provincialiGiornata di intenso lavoro per la Città Metropolitana di Messina nelle aree montane dei Nebrodi, colpite da abbondanti nevicate. L’Ente ha attivato fin ... messina.gazzettadelsud.it Intensa nevicata nell'area dei monti Nebrodi, in Sicilia. Le immagini dal drone in volo su Floresta, in provincia di Messina. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.