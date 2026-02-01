Metropolitana chiusura anticipata per quattro sere

Quattro sere di questa settimana, la metropolitana chiude prima del solito. La causa sono i lavori di manutenzione: si effettuano test sui nuovi treni appena arrivati, si prepara il pre-esercizio con quelli già collaudati e si fa manutenzione ai binari. Per i pendolari, qualche disagio in più, ma necessario per garantire sicurezza e migliori servizi in futuro.

Per consentire l'effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento - Brin - Pontedecimo). Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Genova usa la nostra Partner App gratuita! Bilancio Amt, perdita di 56 milioni. Salis: "Tentare ogni strada per evitare il fallimento" Amt, è il giorno del bilancio. Salis: "Qualcuno dovrà delle scuse alla città"🔗 Leggi su Genovatoday.it

