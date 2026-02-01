La multinazionale McKinsey sta portando avanti un esperimento con l’intelligenza artificiale, una novità che potrebbe cambiare il modo in cui si lavora. La società di consulenza, famosa per formare le élite manageriali, si affida a un sistema sintetico per rispondere alle sfide del mercato. Il rischio? Che il lavoro umano venga sempre più sostituito o ridimensionato, lasciando aperti dubbi su come si evolverà il ruolo dei professionisti nei prossimi anni.

McKinsey, da decenni palestra per le élite manageriali globali e una delle società di consulenza più potenti al mondo, sta sperimentando una novità che dice molto sul futuro del lavoro. Si chiama Lilli, un assistente di Intelligenza artificiale interno già utilizzato per analizzare documenti, casi di studio e montagne di dati complessi. Durante il colloquio, i candidati sono chiamati a usarla per affrontare un caso reale. Lilli propone analisi e suggerimenti, e il candidato deve decidere cosa tenere, cosa ignorare e come adattare il tutto alle esigenze di un cliente concreto. In soldoni, non conta dare la risposta “giusta”, ma saper guidare l’IA invece di subirla, capire quali consigli hanno senso e quali sono solo chiacchiere digitali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - McKinsey e il consulente sintetico: cosa rischiamo affidandoci all’IA

Approfondimenti su McKinsey Consulente

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su McKinsey Consulente

McKinsey pagherà 650 milioni per la crisi degli oppiodi in AmericaMcKinsey pagherà 650 milioni di dollari per chiudere un’indagine federale, evitando un processo penale per il suo ruolo nella crisi degli oppioidi, che in America finora ha provocato oltre 560 mila ... corriere.it

Nel cuore tech di McKinsey: «L’Europa può giocarsela»La «fabbrica dei ceo», come viene chiamato il gigante della consulenza McKinsey, apre le porte alla stampa europea nel quartier generale di Londra, al numero 100 di Museum Street, a Bloomsbury. Di qui ... corriere.it

In questa puntata vi raccontiamo la storia di Fiore Davoli, giovane manager di McKinsey che ha lasciato il lavoro in consulenza per fondare la sua azienda: "Avevo bisogno di ritrovarmi" - facebook.com facebook