L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 | segni d’aria gioiosi e positivi

La settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 porta cambiamenti improvvisi per molti. Urano torna diretto in Toro e mette in moto eventi che nessuno si aspettava. I segni d’aria, come Gemelli, Bilancia e Acquario, si sentono più leggeri e ottimisti. In altri segni, invece, si prevedono sorprese e decisioni da prendere in fretta. Le giornate sono cariche di energia, e bisogna stare attenti a non lasciarsi travolgere.

