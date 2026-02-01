L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 | segni d’aria gioiosi e positivi

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 porta cambiamenti improvvisi per molti. Urano torna diretto in Toro e mette in moto eventi che nessuno si aspettava. I segni d’aria, come Gemelli, Bilancia e Acquario, si sentono più leggeri e ottimisti. In altri segni, invece, si prevedono sorprese e decisioni da prendere in fretta. Le giornate sono cariche di energia, e bisogna stare attenti a non lasciarsi travolgere.

Nell'oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 Urano torna diretto in Toro stimolando cambiamenti inattesi. Mercurio, invece, passa in Pesci e porta nuove intuizioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Urano Toro

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026: segni d’aria super!

Ecco la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026, con particolare attenzione ai segni d'aria.

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026) per tutti i segni

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Urano Toro

Argomenti discussi: Oroscopo settimanale, le previsioni dal 26 gennaio al 1 febbraio segno per segno; L'oroscopo settimanale di tutti i segni a cura di Paolo Fox (26 gennaio-01 febbraio); L’Oroscopo della Settimana di Marie Claire dal 26 gennaio al 1 febbraio; L'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026: svolte epocali con i nuovi transiti astrologici.

l oroscopo della settimanaL’oroscopo della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio, in videoDa chi è pronto a una grande trasformazione a chi deve saldare fiducia e consapevolezza. L’oroscopo della settimana ... iodonna.it

l oroscopo della settimanaOroscopo dei tarocchi della settimana da lunedì 2 a domenica 8 febbraio, Leone e il SoleI Leone vivranno una settimana di energia vitale, riconoscimento e rinnovata fiducia ispirati dall’arcano maggiore del Sole ... it.blastingnews.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.