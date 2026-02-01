LIVE Italia-Spagna 0-2 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | termina il primo tempo dominio totale delle Furie Rosse

L’Italia ha iniziato male il match contro la Spagna agli Europei di calcio a 5. La squadra iberica ha preso subito il comando, colpendo quattro pali nei primi 20 minuti e portandosi avanti 2-0. I nostri avversari hanno dominato il primo tempo, lasciando poco spazio alle ripartenze italiane. La partita resta aperta, ma finora la Spagna ha dimostrato di essere superiore sul campo.

20.11 L'Italia è stata praticamente dominata dalla Spagna, dall'inizio alla fine del primo tempo, con lo 0-2 iberico che forse ci fa anche comodo visto che come risultato è un po' stretto ai nostri rivali che nei primi 20 minuti hanno colpito ben quattro pali. FINISCE IL PRIMO TEMPO 0:3 Motta ci prova ma viene murato. 0:51 Raddoppio della Spagna, pallonetto volante di Antonio Perez con Bellobuono che si lascia ingannare dalla traiettoria che non riesce ad interrompere. Rete che ci fa male, era da evitare. Italia 0-2 Spagna. 1:02 Fallo di Ramirez su Musumeci, è il quarto della Spagna.

