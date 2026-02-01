Questa mattina si gioca la partita tra Imoco Conegliano e Cbf Balducci Hr Macerata, valida per la nona giornata di ritorno della Serie A1 femminile. Le padrone di casa potrebbero fare qualche cambio nel sestetto, con l’obiettivo di gestire le energie in vista di prossimi impegni. La partita si svolge a Conegliano, in un match che promette emozioni e spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Prosecco DOC Antonio Carraro Imoco Conegliano ed Cbf Balducci Hr Macerata, partita valevole per la nona giornata di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 20252026. Le fresche campionesse della Coppa Italia fanno la loro prima uscita al PalaVerde. Davanti al proprio pubblico le pantere vorranno provare a riportare in campo il livello e la serenità mostrata nella final four di Torino, dove hanno battuto Novara e Scandicci senza concedere set, e la Champions League, dove hanno sconfitto nettamente lo Zeren Ankara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Macerata, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà turn-over per le padrone di casa?

Approfondimenti su Conegliano Macerata

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Conegliano Macerata

Argomenti discussi: Dove vedere in tv Conegliano-Macerata, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News IT; LIVE Conegliano-Scandicci 3-0, Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA: primo trofeo stagionale per le venete!; Rallye Monte-Carlo: Stage 1 in Diretta Streaming | DAZN IT.

LIVE Conegliano-Macerata, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà turn-over per le padrone di casa?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Prosecco DOC ... oasport.it

Dove vedere in tv Conegliano-Macerata, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingDomenica 1° febbraio (ore 17.00) si giocherà Conegliano-Macerata, incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver ... oasport.it

GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs CBF Balducci HR Macerata 22ª Giornata Serie A1 Tigotà Ore 17:00 Palaverde – Villorba Diretta su VBTV (a pagamento) @palaverde_cafe aperto dalle 15:30 #ImocoVolley #Gam - facebook.com facebook

#SerieA1femminile Vallefoglia-Conegliano 0-3 (22-25 19-25 23-25) VF: Bici 18 CO: Haak 18 Macerata-Chieri 1-3 (26-24 22-25 23-25 23-25) MC: Decortes 21 CH: Degradi/Nemeth 23 #pallavolo #volley #volleyball x.com