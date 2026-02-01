LIVE Conegliano-Macerata A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Questa sera si gioca la partita tra Conegliano e Macerata, valida per l’A1 femminile. Sono pochi minuti all’inizio del match, che si terrà al palazzetto di Conegliano. Le due squadre sono pronte, le giocatrici si sistemano in campo e il pubblico si sistema sugli spalti. I tifosi aspettano con entusiasmo questa sfida che promette emozioni e spettacolo. La diretta comincerà tra poco, e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale online.

16.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Prosecco DOC Antonio Carraro Imoco Conegliano e Cbf Balducci Hr Macerata. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Prosecco DOC Antonio Carraro Imoco Conegliano ed Cbf Balducci Hr Macerata, partita valevole per la nona giornata di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 20252026. Le fresche campionesse della Coppa Italia fanno la loro prima uscita al PalaVerde.

