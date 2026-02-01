La mamma non c’è più Dimessa dall’ospedale muore in casa poche ore dopo
La comunità di Cuneo si sveglia sotto shock dopo la morte improvvisa di Luana Ziggiotti. La donna, dimessa dall’ospedale, è morta in casa poche ore dopo aver lasciato il reparto. La notizia ha fatto subito il giro del paese, lasciando amici e parenti senza parole. Le autorità ora cercano di chiarire cosa sia successo in quei momenti.
La morte improvvisa di Luana Ziggiotti ha scosso profondamente la comunità piemontese, aprendo interrogativi dolorosi e ancora senza risposta. La donna, conosciuta da tutti come Lulù, è stata trovata senza vita nella sua abitazione nella giornata di martedì 20 gennaio, a poche ore da una dimissione ospedaliera che oggi è al centro di una delicata indagine giudiziaria. >> “Ma come.”. Si scopre tutto dopo quelle persone in studio a C’è posta per te: cosa c’è dietro la decisione choc di Maria Luana aveva 54 anni ed era una operatrice sanitaria molto apprezzata. Lavorava da tempo in una Rsa di Volpiano, nel Torinese, e solo il giorno prima del decesso era rientrata a casa dopo essere stata visitata in ospedale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
