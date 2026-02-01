La cerimonia a Corneto Un piazzale della città a Piombini e Sensini

La cerimonia a Corneto si è svolta nel pomeriggio, con i cittadini che si sono riuniti nel piazzale della città. La vicesindaca Francesca D’Alessandro ha preso la parola, parlando di come i nomi incisi negli spazi pubblici riflettano le persone e le memorie che vogliamo conservare. La cerimonia ha coinvolto molti presenti, che hanno ascoltato con attenzione le parole della rappresentante dell’amministrazione comunale.

"I nomi che incidiamo nei luoghi della città raccontano ciò che siamo e la memoria che scegliamo di custodire", sono le parole della vicesindaca e assessore alle Politiche sociali Francesca D'Alessandro. È attorno a questo messaggio che, ieri mattina a Corneto, ha preso forma la cerimonia di intitolazione del piazzale ad Antonietta Piombini ed Elisabetta Sensini, accanto all'area dove sta sorgendo il nuovo polo scolastico. Un momento fortemente voluto dall'Amministrazione, che ha segnato il punto di arrivo delle celebrazioni per il 130esimo anniversario dell' Associazione Piombini Sensini, svoltesi nel corso del 2025.

