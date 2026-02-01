La breve vita

La morte di Vincenzo Calafiore lascia dietro di sé un vuoto che nessuno riesce a colmare. La sua vita, breve e intensa, si è spezzata troppo presto, lasciando amici e familiari senza parole. La notizia ha fatto il giro della comunità, che si chiede come sia potuto succedere, e si prepara a ricordarlo nei prossimi giorni.

Vincenzo Calafiore 1 Febbraio 2026 Ogni volta è così, accade sempre alla stessa maniera di formulare un titolo di un “ pezzo “ da scrivere; rimane in testa e non da tregua. Va a finire che distratto da altre cose e lettura di un buon libro, Calvino l’ho adorato e ancora oggi dopo tanti anni il piacere di leggerlo è sempre intenso uguale a ieri. Io scrivo. Non ritengo di essere uno scrittore, per coloro che da anni ormai in ogni parte del mondo, ( tranne l’Italia) mi leggono e mi seguono, sono uno scrittore, io invece sento di essere un “ ladro di coriandoli “. Sono uno che vive in un fuoriscena, esiliato e cercato da un gioco narrativo che favorisce l’anima di un uomo la cui storia si va costituendo attraverso le testimonianze di varie voci di sogni mai dimenticati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La breve vita Approfondimenti su Vincenzo Calafiore Vanoni, un matrimonio (breve) e amori tormentati: la vita sentimentale di Ornella Malmissole: la breve vita della Madonna di Boara, distrutta dai tedeschi in ritirata La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. La breve vita dell’ edicola La breve vita dei nostri antenati Non arrivavano in molti fino a trent'anni. La vecchiaia era un privilegio di alberi e pietre. L'infanzia durava quanto quella dei cuccioli di lupo. Bisognava sbrigarsi, fare in tempo a vivere prima che tramontasse il sole, prima che ca - facebook.com facebook La vita è breve, tanto vale inseguire le 42 opere di Bruegel sparse nel mondo. Attraverso il suo libro, l'architetto e blogger inglese Toby Ferris cerca di capire conoscere e farsi attraversare dalla splendida arte del pittore olandese Di Giacomo Giossi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.