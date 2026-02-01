Juventus Women Sassuolo | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Da juventusnews24.com 1 feb 2026

Questa mattina si è giocata la partita tra Juventus Women e Sassuolo, valida per la dodicesima giornata di Serie A Women. La Juventus ha ottenuto una vittoria importante, ma il match è stato combattuto fino all’ultimo minuto. La cronaca in diretta ha mostrato azioni intense e qualche decisione controversa, con i tifosi che hanno seguito con passione ogni momento. La moviola ha analizzato alcune situazioni chiave, mentre il tabellino registra il risultato finale.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Sassuolo 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18 Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women Lione: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

JWomen, Canzi: Contro il Sassuolo sfida difficile ma come sempre scenderemo in campo per vincereMassimiliano Canzi ha parlato ai canali ufficiali della Juventus alla vigilia del vista del match contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni: «Rosucci ha dovuto lasciare il campo contro ... tuttojuve.com

Women, Juventus fermata dal Sassuolo: pareggio senza gol al debutto in campionatoLa Serie A femminile 2025/26 si apre con un pareggio senza reti per la Juventus Women di Massimiliano Canzi. Le bianconere, impegnate al Ricci contro un Sassuolo giovane e coraggioso, hanno raccolto ... tuttosport.com

