Juventus Women Sassuolo | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Questa mattina si è giocata la partita tra Juventus Women e Sassuolo, valida per la dodicesima giornata di Serie A Women. La Juventus ha ottenuto una vittoria importante, ma il match è stato combattuto fino all’ultimo minuto. La cronaca in diretta ha mostrato azioni intense e qualche decisione controversa, con i tifosi che hanno seguito con passione ogni momento. La moviola ha analizzato alcune situazioni chiave, mentre il tabellino registra il risultato finale.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. Juventus Women Sassuolo 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18

