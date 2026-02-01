Juventus Women Sassuolo 0-0 LIVE | si comincia

Da juventusnews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si gioca la partita tra Juventus Women e Sassuolo, valida per la dodicesima giornata di Serie A Women. La gara si è conclusa con un pareggio 0-0, senza grandi emozioni davanti alla porta. Entrambe le squadre hanno faticato a trovare il modo di segnare, e alla fine il risultato ha rispecchiato quanto visto in campo. I tifosi restano in attesa di miglioramenti nelle prossime partite.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Sassuolo 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Si parte Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women sassuolo 0 0 live si comincia

© Juventusnews24.com - Juventus Women Sassuolo 0-0 LIVE: si comincia

Approfondimenti su Juventus Women Sassuolo

Roma Juventus Women 0-0 LIVE: si comincia

Atletico Madrid Juventus Women 0-0 LIVE: si comincia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

A PERFECT NIGHT | Sassuolo 0-3 Juventus | HIGHLIGHTS Serie A

Video A PERFECT NIGHT | Sassuolo 0-3 Juventus | HIGHLIGHTS Serie A

Ultime notizie su Juventus Women Sassuolo

Argomenti discussi: La Juventus vince 3-0 contro il Parma e sale al terzo posto in classifica; Serie A Women | Juventus Women-Parma | Il tabellino; Juventus - Parma in Diretta Streaming | DAZN IT; Preview: Juventus Women vs Sassuolo.

Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A WomenJuventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesi ... juventusnews24.com

Juventus Women-Sassuolo, le formazioni ufficialiJuventus-Sassuolo va in scena alle 18 al Pozzo-La Marmora di Biella, gara valida per la 12esima giornata di Serie A Women. Verso il fischio d'inizio del match.  Ecco le ... tuttojuve.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.