Juventus Women Sassuolo 0-0 LIVE | si comincia

Questa mattina si gioca la partita tra Juventus Women e Sassuolo, valida per la dodicesima giornata di Serie A Women. La gara si è conclusa con un pareggio 0-0, senza grandi emozioni davanti alla porta. Entrambe le squadre hanno faticato a trovare il modo di segnare, e alla fine il risultato ha rispecchiato quanto visto in campo. I tifosi restano in attesa di miglioramenti nelle prossime partite.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. 1? Calcio d'inizio – Si parte

