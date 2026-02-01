In Svezia, il numero di donne ucraine coinvolte nella prostituzione è in aumento. Dal 2022, sempre più donne arrivano nel paese e finiscono a lavorare nel settore, spesso senza scelta. La situazione solleva domande sulla reale libertà che viene promessa e sulla tutela delle donne sfruttate. La questione è diventata un problema crescente nel paese.

Le donne ucraine vengono sempre più sfruttate in Svezia per la prostituzione. Il fenomeno è aumentato dal 2022. Le donne ucraine vengono sempre più sfruttate in Svezia per la prostituzione. Le autorità locali chiedono collaborazione agli uomini affinché non fomentino il traffico sessuale proveniente da Est, ma per ora hanno ottenuto scarse adesioni. Vediamo donne ucraine radunate in gruppi negli aeroporti e portate via. Abbiamo osservato questo fenomeno all’aeroporto di Skavsta, dove volano molte donne ucraine E nel luglio 2022, la polizia svedese ha segnalato la fine di un’operazione «Odessa» in cui le forze dell’ordine hanno chiuso una rete internazionale di sfruttamento della prostituzione che sfruttava le donne ucraine in Svezia e Norvegia. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

In Svezia cresce la prostituzione ucraina: è questa la libertà che gli promettono?

Approfondimenti su Svezia Prostituzione

Ultime notizie su Svezia Prostituzione

