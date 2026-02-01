Domani, lunedì 2 febbraio, chi acquista il giornale in edicola riceverà in regalo l’agenda “365 giorni di buone notizie” de La Nazione. Un modo per iniziare l’anno con un pizzico di positività e tenere traccia di tutte le buone notizie che arriveranno durante tutto l’anno.

Un appuntamento da non perdere con un’altra iniziativa de La Nazione. Domani, lunedì 2 febbraio, acquistando in edicola il giornale i nostri lettori riceveranno in regalo l’ Agenda QN “365 giorni di buone notizie”. Questa non è una semplice agenda, ma un invito a prendersi cura di sé. È stata pensata per accompagnarvi per tutto il 2026, in un formato pratico (14x19 cm), l’agenda offre tutto lo spazio di cui avete bisogno: pagine intere dedicate ai giorni feriali e spazi accorpati per il weekend, perfetti per pianificare anche i momenti di relax. Il percorso inizia a febbraio 2026 e accompagna fino a febbraio 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In regalo l’agenda de La Nazione 365 giorni di buone notizie

Approfondimenti su La Nazione Agenda

Domani a Pistoia, i lettori de La Nazione potranno portare a casa l’agenda “365 giorni di buone notizie”.

Domani, in edicola, i lettori troveranno in regalo l’agenda QN “365 giorni di buone notizie” acquistando il giornale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su La Nazione Agenda

Argomenti discussi: In regalo l’agenda de La Nazione. Custode preziosa fino a febbraio 2027; Arriva in edicola l’agenda di Qn-il Resto del Carlino ‘365 giorni di buone notizie’: ecco quando; In regalo l’agenda de La Nazione 365 giorni di buone notizie; La nostra agenda gratis in edicola.

In regalo l’Agenda QN 365 giorni di buone notizieDomani sarà in omaggio con il nostro giornale: un invito a prendersi cura di sé. Il percorso inizia a febbraio 2026 e vi accompagna fino a febbraio 2027. msn.com

In regalo l’agenda de La Nazione. Custode preziosa fino a febbraio 2027Un appuntamento da non perdere con un’altra iniziativa de La Nazione. Domani acquistando in edicola il giornale i nostri ... msn.com

Napoli: un colpo dalla Nazionale italiana Conte euforico, perfetto per il suo 3-4-3: "È una freccia, lo voglio il 31 gennaio" Colpo a gennaio, De Laurentiis fa un grande regalo ai tifosi: https://bit.ly/4pXW69V - facebook.com facebook