Molti italiani che usano stufe o caminetti a legna per riscaldarsi rischiano multe salate se non si adeguano. Da qualche tempo, infatti, c’è l’obbligo di censire gli impianti, ma in tanti non sono ancora a conoscenza della norma. Chi non si attrezza potrebbe pagare fino a 3000 euro di multa, quindi meglio informarsi subito e rispettare le regole per evitare sorprese.

Milioni di italiani che hanno scelto di riscaldarsi con stufe e caminetti a legna per sfuggire ai rincari del gas si trovano ora di fronte a un obbligo che in pochi conoscono: censire i propri impianti. Una mancata registrazione può costare caro, con multe che vanno da un minimo di 200 fino a 3000 euro. I controlli sono già partiti e il tempo per mettersi in regola stringe. La Regione Toscana ha aperto la strada con il regolamento regionale 2222023, che impone a tutti i proprietari di stufe a legna e caminetti di registrare i propri dispositivi sul portale Siert. L’iniziativa, promossa dal Governatore Eugenio Giani, ha l’obiettivo dichiarato di mappare quanti impianti di questo tipo siano presenti sul territorio, alla luce di recenti dati scientifici che hanno ribaltato la percezione ecologica di questi sistemi di riscaldamento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hai una stufa in casa? C’è un obbligo che rischia di costarti 3000 euro di multa, ecco come evitarlo

