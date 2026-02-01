Granchio blu il sindaco Mosca | E’ una chiara emergenza Preoccupati anche gli operatori
Il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, definisce l’arrivo del granchio blu un’emergenza chiara. In una riunione da remoto, Mosca ha detto che bisogna trovare un equilibrio tra la salvaguardia ambientale e le attività produttive del territorio. La preoccupazione cresce tra gli operatori che temono i danni di questa invasione.
Il primo cittadino di Sabaudia intervenuto al tavolo tecnico convocato per affrontare il fenomeno: “Necessario conservare l’equilibro ambientale e garantire le attività produttive” “Conservare l’equilibro ambientale e garantire le attività produttive”: è questa in estrema sintesi la posizione del sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, intervenuto da remoto nei giorni scorsi al tavolo tecnico convocato per affrontare l’emergenza granchio blu, e a cui era presente, tra gli altri, anche il prefetto Enrico Caterino, commissario nazionale per l’emergenza granchio blu, in attesa degli esiti definitivi del monitoraggio sulla specie aliena.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Pesca, nel 2026 in arrivo dalla Regione 1,5 milioni per l'emergenza granchio blu e l'anossia delle vongole
Regione, 1,5 milioni per l'emergenza granchio blu e l'anossia delle vongole. Lucchi (Pd): "Manteniamo l'impegno preso"
