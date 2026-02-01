Bethesda riporta Fallout 76 sotto i riflettori con una settimana di gioco gratuito. L’azienda ha annunciato l’iniziativa in coincidenza con la fine della seconda stagione della serie su Amazon Prime Video. Da oggi, chi vuole può scaricare e provare il gioco senza spendere un euro sulle piattaforme principali. L’obiettivo è attirare nuovi giocatori e mantenere vivo l’interesse attorno al titolo. Nel frattempo, Bethesda ha anche pubblicato un nuovo trailer per mostrare le novità in arrivo.

Fallout 76 torna al centro dell’attenzione con una nuova iniziativa promozionale firmata Bethesda. In concomitanza con il finale della seconda stagione della serie Fallout su Amazon Prime Video, l’editore ha lanciato una Free Play Week che consente di provare il gioco senza costi su tutte le principali piattaforme. L’operazione è accompagnata dalla pubblicazione di un nuovo trailer ufficiale, pensato per rilanciare l’immagine del titolo e attrarre nuovi giocatori, un’occasione mirata a mostrare quanto il gioco sia cambiato nel tempo rispetto al lancio. Nel dettaglio, Fallout 76 è disponibile gratuitamente dal 28 gennaio al 5 febbraio su Steam e Xbox Store, mentre su PlayStation l’evento termina il 4 febbraio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Fallout 76, Bethesda dà il via al Free Play Week e pubblica un nuovo trailer

Approfondimenti su Fallout 76

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fallout 76

Argomenti discussi: Fallout 76: il Mojave Bundle è in vendita a 30 €; Aggiornamento mensile negozio atomico: gennaio 2026; Fallout 76, Bethesda dà il via al Free Play Week e pubblica un nuovo trailer; Fallout 4 poteva essere ambientato a New York, ma Bethesda cambiò idea all'ultimo.

Fallout 76: disponibile la settimana gratuita e un nuovo trailerPer celebrare il finale della seconda stagione della serie Amazon Prime, Fallout 76 è disponibile gratuitamente dal 28 gennaio al 5 febbraio. vgmag.it

Fallout 76 Is Free To Play, But Not For LongThis isn't the first time that Bethesda has allowed people to try out Fallout 76 for free--the game, along with the Fallout 1st paid service, was available for free last month for a week, but only on ... gamespot.com

Giochi gratis per tutti su Xbox: approfitta dei Free Play Days questo fine settimana! x.com

Abbiamo giocato a Highguard, il free to play più chiacchierato di questa prima parte del 2026: merita davvero tutte le critiche che sta ricevendo https://www.everyeye.it/articoli/recensione-highguard-non-disastro-grossi-problemi-66700.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook