Europei pista Viviani inizia da team manager | Voglio vedere negli azzurri la mia ambizione

Viviani torna nel mondo del ciclismo, ma questa volta in un ruolo diverso. Il campione veronese è stato nominato team manager delle nazionali italiana di strada e pista agli Europei in Turchia. Con un sorriso deciso, dice di voler mantenere alte le aspettative e spingere gli azzurri a raggiungere risultati importanti. La sua esperienza e la sua passione sono la spinta per questa nuova avventura.

Che la Nazionale sia sempre stata la “sua” squadra, Elia Viviani non si è limitato a dirlo. Lo ha dimostrato nei fatti con una carriera esemplare che ha avuto l’apice in maglia azzurra, grazie all’oro olimpico di Rio 2016 nell’Omnium. Senza dimenticare il ruolo di portabandiera olimpico – con Jessica Rossi – a Tokyo nel 2021. E la chiusura in bellezza di fine ottobre, con il terzo titolo iridato in pista, nell’Eliminazione, a Santiago del Cile, è già storia: al veronese non piace star fermo e si è già calato nel ruolo di team manager strada e pista (oltre all’essere diventato ds di Ineos-Grenadiers) della Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Europei pista, Viviani inizia da team manager: "Voglio vedere negli azzurri la mia ambizione" Approfondimenti su Europei Pista Ribaltone per l'Italia: Amadio è il nuovo ct, mentre Viviani diventa team manager Ciclismo: cambio ai vertici dell'Uci, Viviani è il nuovo team manager nazionale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Europei Pista Argomenti discussi: Europei pista, Viviani inizia da team manager: Voglio vedere negli azzurri la mia ambizione; Ciclismo su Pista, l’Italia pronta per gli Europei in Anatolia: 20 Azzurri convocati; Europei Pista, i convocati azzurri: riecco Balsamo e Paternoster, non c’è Ganna; Italia, le idee del nuovo Commissario tecnico Roberto Amadio: Seguirò l'inserimento dei giovani fra i pro' - Schierare la Nazionale negli appuntamenti di Coppa Italia è una possibilità. Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro. Le newsGli ultimi impegni il Giro del Veneto il prossimo 15 ottobre e i Mondiali su pista in Cile dal 22 al 26 ottobre. Poi Elia Viviani scenderà dal sellino. Il Profeta (il suo soprannome) del ciclismo ... sport.sky.it Viviani, la carriera del signore del CiclismoIl gran signore della multispecialità esce di scena in punta di piedi. Elia Viviani, 36 anni, mercoledì parteciperà al Giro del Veneto, poi volerà a Santiago del Cile a disputare i Mondiali su pista. tuttosport.com Ecco la programmazione degli Europei di ciclismo su pista e gli azzurri convocati. Link nel primo commento. - facebook.com facebook Il velodromo turco di Konya attende poer domani l'inizio degli europei su pista. Al femminile l'IItalia si presenta con tante assenze, a causa della contemporanea attività su strada, ma ci sono due rientri in azzurro: @Elisa_balsamo e @LetyPaternoster bici.pro/n x.com

