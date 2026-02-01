Elezioni Provincia Lecce | Alessandro Delli Noci torna in pubblico a Palazzo dei Celestini

Alessandro Delli Noci è tornato a parlare in pubblico a Palazzo dei Celestini, a Lecce. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra i presenti, che lo hanno visto entrare nei corridoi affollati del palazzo. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma la sua presenza fa capire che la campagna elettorale è entrata nel vivo.

Non è passata inosservata, tra i corridoi affollati di Palazzo dei Celestini a Lecce, la presenza di Alessandro Delli Noci. L’ex assessore regionale del govermo Emiliano, dimessosi lo scorso autunno in seguito alle note vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto, ha scelto proprio la giornata del voto per la Presidenza della Provincia di Lecce per la sua prima apparizione pubblica ufficiale. Un ritorno "nel cuore della politica" locale che ha attirato l'attenzione di presenti e addetti ai lavori. Delli Noci ha "presidiato" la sede della Provincia, soffermandosi a lungo con diversi amministratori arrivati a Lecce per esprimere il proprio voto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

