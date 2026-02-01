Domenica In tutti gli ospiti e lo spazio dedicato a Sanremo

Oggi a Domenica In ci sono molti ospiti, tra cui Christian De Sica, Scialpi, Lino Guanciale, Vittorio Grigolo e Nicola Di Bari. La trasmissione dedica anche spazio a Sanremo, con momenti speciali e interviste esclusive. Lo show si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti della domenica pomeriggio.

Christian De Sica, Scialpi, Lino Guanciale, Vittorio Grigolo, Nicola Di Bari: tanti gli ospiti che interverranno oggi a Domenica In Oggi, dalle 14.10, va in onda una nuova puntata di Domenica In con tanti ospiti, ma soprattutto con lo spazio dedicato a Sanremo che regala sempre un momento di nostalgia, in vista dell'arrivo del festival che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Ma in questo spazio Mara Venier non fa venire gli artisti degli ultimi anni, bensì le vecchi glorie. La puntata di Domenica In apre con lo spazio dedicato a Sanremo che vedrà per protagonisti: Bobby Solo, Michele, Scialpi, Paolo Mengoli, Marco Carta, Pierdavide Carone e Francesca Alotta.

