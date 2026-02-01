Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della ventesima puntata del 25 gennaio 2026

Oggi su Rai 1 va in onda la ventesima puntata di Domenica In, la cinquantesima dell’edizione 2026. La trasmissione si svolge dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma e anche questa volta, come nelle puntate precedenti, ci saranno ospiti e momenti di intrattenimento per il pubblico a casa. La puntata si aspetta ricca di sorprese e di musica, con conduttori pronti a coinvolgere gli spettatori.

Ventesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 1 febbraio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della ventesima puntata del 1 febbraio 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Domenica In torna oggi 1° febbraio su Rai 1: Christian De Sica, Lino Guanciale e musica live con Nicola Di BariUn pomeriggio ricco di ospiti e sorprese attende i telespettatori nella nuova puntata di Domenica In, in onda domani, domenica 1° febbraio, dalle 14 alle 17.10 su Rai 1. Mara Venier sarà al timone, af ... corrieredellumbria.it

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Lino Guanciale contro il boss da Mara Venier, Fialdini con Pilar FogliatiAnticipazioni e ospiti di oggi, domenica 1° febbraio, dei programmi di Rai 1. Mara Venier parla di cinema e fiction in compagnia di Christian De Sica, Lillo e Lino Guanciale; Francesca Fialdini accogl ... libero.it

