Domani torna ’Miscellanea’ | 22 incontri gratis

1 feb 2026

Domani riparte la rassegna culturale Miscellanea promossa da Auser Imola. Per quasi un mese, fino al 20 aprile, si terranno 22 incontri gratuiti tra storia, musica, letteratura, natura e attualità. L'iniziativa cerca di coinvolgere il pubblico con eventi accessibili a tutti, in diversi luoghi della città.

Riparte la rassegna Miscellanea, l’iniziativa culturale promossa da Auser Imola. Da domani al 20 aprile in programma 22 incontri gratuiti, tra storia, musica, letteratura, natura e approfondimenti di attualità a ingresso gratuito. Due gli incontri settimanali, il lunedì alle al Cidra (via Fratelli Bandiera, 23) e il venerdì nello stesso orario al centro sociale Tiro a Segno. Il calendario al Cidra prevede appuntamenti di grande interesse: da domani con Filippo Agnelli e Carla Marangoni e i ‘Codici con cui tradurre la moda’, passando per Milena Mingotti il 9 febbraio con parole e musica, fino a temi di storia locale come la Flaminia Minor con Emilio Prantoni (16 febbraio) o la Banda di Imola con Paola Tarabusi (16 marzo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

