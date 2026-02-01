Discarica a cielo aperto a parco Camanghem | Centosei chili di rifiuti raccolti

Una discarica a cielo aperto si apre nel parco Camanghem, vicino a Ravazzone di Mori. Questa mattina, le forze dell’ordine e i volontari hanno raccolto e dissotterrato 106 chili di rifiuti abbandonati nell’area. Tra i rifiuti, anche materiali risalenti alla Prima guerra mondiale, trovati nelle trincee dell’Asmara. La scoperta ha sorpreso tutti e ora si cerca di capire chi sia stato a lasciarli lì e come intervenire per bonificare il luogo.

Ad occuparsi della pulizia dell’area il noto gruppo ambientalista trentino “Dai nèta” che costantemente organizza spedizioni nei luoghi pubblici allo scopo di ripulirli dai rifiuti Centosei chilogrammi di immondizie raccolte e dissotterrate nell’area del parco Campagnhem e delle trincee dell’Asmara risalenti alla Prima guerra mondiale, sopra Ravazzone di Mori. È questo il risultato della cinquantesima gita organizzata dai volontari di Dai nèta, noto gruppo ambientalista trentino che costantemente organizza spedizioni in luoghi pubblici allo scopo di ripulirli dai rifiuti lasciati dai passanti nel corso degli anni.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Parco Camanghem Decine di sacchi non raccolti: la via diventa una discarica a cielo aperto Discarica a cielo aperto a pochi passi dal lago: recuperati 212 chili di immondizie Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Parco Camanghem Argomenti discussi: Una discarica a cielo aperto di fronte alla stazione di Ottavia: Situazione al limite della decenza; Bari, discarica a cielo aperto vista ospedale: al San Paolo lì da un mese. Ma nessuno fa nulla; La Maddalena, una discarica a cielo aperto sui terreni (anche) del demanio: due persone denunciate; Discarica a cielo aperto a via fanelli, angolo Conte Girolamo Giusso :: Segnalazione a Bari. Discarica a cielo aperto a parco Camanghem: Centosei chili di rifiuti raccoltiAd occuparsi della pulizia dell’area il noto gruppo ambientalista trentino Dai nèta che costantemente organizza spedizioni nei luoghi pubblici allo scopo di ripulirli dai rifiuti ... trentotoday.it Rifiuti, sacchi neri e persino una culla: discarica a cielo aperto sulla complanare di Torre a Mare – VIDEOUn video che documenta una situazione di degrado ormai insostenibile: una vera e propria discarica a cielo aperto. telebari.it Ancora una piccola discarica a cielo aperto individuata a #Bari, segnalata dai volontari di Gens Nova, in Via Morelli e Silvati. Siamo a Torre a Mare, nel dettaglio nei pressi della complanare ovest Bari-Torre a Mare - facebook.com facebook Caprera, una discarica a cielo aperto sui terreni del demanio: due persone denunciate x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.