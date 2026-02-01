Discarica a cielo aperto a parco Camanghem | Centosei chili di rifiuti raccolti

Questa mattina, gli operatori hanno portato alla luce oltre 100 chili di rifiuti in un’area del parco Camanghem, vicino a Ravazzone di Mori. La discarica a cielo aperto si trovava tra le trincee dell’Asmara, risalenti alla Prima guerra mondiale. Il lavoro di bonifica ha permesso di raccogliere e dissotterrare centosei chili di immondizia abbandonata. Un intervento che ha ripulito un angolo di natura che rischiava di essere compromesso dal degrado.

Ad occuparsi della pulizia dell'area il noto gruppo ambientalista trentino "Dai nèta" che costantemente organizza spedizioni nei luoghi pubblici allo scopo di ripulirli dai rifiuti Centosei chilogrammi di immondizie raccolte e dissotterrate nell'area del parco Campagnhem e delle trincee dell'Asmara risalenti alla Prima guerra mondiale, sopra Ravazzone di Mori. È questo il risultato della cinquantesima gita organizzata dai volontari di Dai nèta, noto gruppo ambientalista trentino che costantemente organizza spedizioni in luoghi pubblici allo scopo di ripulirli dai rifiuti lasciati dai passanti nel corso degli anni.

