come e dove vedere la replica di amici 25 in tv e streaming

Dopo la messa in onda del primo episodio della stagione 25, molti si chiedono come e dove poter rivedere la replica di Amici di Maria De Filippi. La puntata è andata in onda il 28 settembre 2025 e ora gli spettatori possono recuperarla sia in TV che in streaming. Le opzioni sono varie: si può seguire la replica sui canali ufficiali o collegarsi alle piattaforme online che offrono il servizio. Per chi preferisce rivedere tutto comodamente dal divano, ci sono diverse soluzioni pratiche e facilmente accessibili.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 1 Febbraio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

