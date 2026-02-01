Città Sottili Un disastro

La situazione nel campo rom di Coltano resta critica. Nonostante oltre 2 milioni di euro investiti dal 2002, le condizioni sono peggiorate nel tempo. Il progetto Città sottili si è rivelato un fallimento fin dall’inizio, e la gestione del campo continua a suscitare polemiche.

"Il progetto Città sottili è stato un disastro. Il campo rom di Coltano è nato male sin dalle origini e nel tempo è peggiorato nonostante i 2 milioni e trecento mila euro investiti dal centro sinistra locale e regionale con la legge del 2002. Non è più tollerabile un campo Rom così. I cittadini sono stufi". Così risponde l’assessore Giovanna Bonanno al question time chiesto da Paolo Martinelli della lista La città delle persone, preoccupato del fatto che nei giorni scorsi, in occasione dell’assemblea indetta dalla Proloco di Coltano, il sindaco ha annunciato l’intenzione di procedere al superamento del campo Rom di Coltano entro fine legislatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

