Ci sono due attività che Kate Middleton non intende delegare alla tata del figlio George

Kate Middleton vuole tenere sotto controllo alcune parti della giornata di George. La principessa del Galles preferisce seguire di persona alcuni momenti importanti del piccolo, evitando di delegarli alla tata. Nonostante gli impegni ufficiali, decide di essere presente nelle routine quotidiane del figlio, per averne sempre un occhio diretto.

Fonti vicine alla famiglia reale hanno confermato al magazine Radar Online che la moglie del Principe William ha due punti fermi per quello che riguarda l'educazione del primogenito: l'accompagnamento a scuola e la partecipazione alle attività sportive del figlio George sono di sua stretta competenza. E nessuna nanny può sostituirla in questi frangenti. Sempre secondo la fonte vicina ai reali, Kate Middleton riterrebbe questi momenti madre-figlio essenziali per la formazione del futuro Re e per il suo equilibrio personale. «La Principessa è convinta che la sua presenza costante e stabile sia fondamentale per trasformare George in un “gentiluomo e diplomatico reale”», ha spiegato a Radar Online la fonte vicina al palazzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Kate Middleton e il principe William hanno deciso di imporre un divieto per il loro figlio George, riflettendo un approccio condiviso alla crescita e alla tutela della famiglia.

