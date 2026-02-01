Calciomercato Milan | acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

In attesa delle ultime ore di mercato, il Milan lavora per rafforzare la difesa. La società cerca un nuovo giocatore per completare la rosa prima della chiusura delle trattative. I dirigenti sono in continuo contatto con agenti e club per trovare l’accordo giusto. I tifosi sono già in fermento, sperando in un colpo di scena prima della fine.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

