Beatrice Antolini live per Salotto Muzika

Nuovo appuntamento di Salotto Muzika rassegna organizzata da La Fabbrica live in collaborazione con Efesto. Venerdì 6 febbraio Beatrice Antolini in concerto a Bologna per presentare il suo ultimo album "Iperborea". Prima del live intervista a cura di Laura Gramuglia. "Iperborea", pubblicato da La Tempesta DischiOrangle Records con distribuzione Virgin, è il sesto LP della carriera dell'artista e arriva a circa sei anni di distanza dal precedente "L'AB" e a due dall'ultima pubblicazione, il singolo "Il Grande minimo solare".
Beatrice Antolini live al Glue ’Iperborea’, tra rock ed elettronicaBeatrice Antolini, la first lady dell’indie rock italiano, è attesa sabato al Glue di viale Manfredo Fanti (apertura porte alle 22 - ingresso gratuito per i soci Glue/US Affrico) per presentare dal ... lanazione.it
Beatrice Antolini, l'album Iperborea: Le persone temono la bellezza che io perseguoBeatrice partiamo dalla storia di Iperborea e dalla scelta di ricorrere alla lingua italiana. Già avevo pubblicato un brano nel 2022, Il Grande Minimo Solare, che è un po' un prequel di Iperborea ... tg24.sky.it
Avete tempo fino al 31 Gennaio per iscrivervi alla sezione TESTO CANZONE della XXV edizione. I tre brani vincitori riceveranno un contributo per la registrazione, promozione e distribuzione con Sorridi Music In Giuria Gnut, Beatrice Antolini e Luca Fol (vincit x.com
