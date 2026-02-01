Arriva la collezione Marietti al museo Faraggiana Ferrandi

Domenica 15 febbraio alle 15 il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi apre le porte per mostrare la nuova Collezione Marietti. Sono oltre 230 esemplari di uccelli, tutti raccolti a scopo scientifico. La mostra sarà aperta al pubblico e permette di vedere da vicino questa ricca raccolta di avifauna.

Domenica 15 febbraio alle ore 15, il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi presenta la nuova Collezione Marietti: oltre 230 esemplari di Avifauna raccolti a scopo scientifico.

