Arengo e civismo udinesi hanno celebrato la Giornata della rivolta contro il precariato nel ricordo di Michele Valentini

Questa mattina, a Udine, cittadini e associazioni hanno ricordato Michele Valentini nella giornata dedicata alla lotta contro il precariato. Durante la cerimonia, il presidente dell’Assemblea popolare, Travain, ha criticato duramente un sistema che, a suo avviso, mette in crisi sicurezza e identità delle persone. Molti hanno partecipato per esprimere il loro dissenso e ribadire la volontà di cambiare le cose.

Il presidente dell’Assemblea popolare della Capitale del Friuli Storico, prof. Travain, ha puntato il dito contro un sistema tirannico votato alla distruzione di ogni sicurezza e di ogni identità. Deposizione di corona civica alla Vera di San Giovanni in Piazzetta Belloni, cimelio della “Joibe Grasse” 1511, richiamo alla ribellione delle coscienze. “Titolare della Capitale del Friuli Storico ed erede morale della cosmopolita grande metropoli alpino-adriatica di Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in arengo il 30 settembre 2019 presso la prestigiosa sede universitaria locale di Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann, dichiara la scadenza del 31 gennaio Giornata friulana di mobilitazione contro la precarietà, commemorativa del suicidio del giovane corregionale Michele Valentini, avvenuto nel 2017 quale atto di protesta estremo in faccia al precariato lavorativo ed esistenziale contemporaneo”.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Udine Giornata In ricordo di Willy Monteiro: le scuole Leopardi e Podesti hanno celebrato la "Giornata del Rispetto" Il corteo di auto contro Gualtieri nella giornata in ricordo delle vittime della strada: scoppia la polemica Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Udine Giornata Argomenti discussi: Udine fogolarista capitale di un orgoglio civista friulano bipartisan attorno alla figura di Giulio Regeni. Arengo e civismo udinesi hanno celebrato la Giornata della rivolta contro il precariato nel ricordo di Michele ValentiniIl presidente dell’Assemblea popolare della Capitale del Friuli Storico, prof. Travain, ha puntato il dito contro un sistema tirannico votato alla distruzione di ogni sicurezza e di ogni identità. Dep ... udinetoday.it In un momento così doloroso, tutta la nostra società abbraccia con affetto il nostro preparatore dei portieri Michele Valentini e la sua famiglia per la perdita della cara mamma. Le nostre più sincere condoglianze e un pensiero di vicinanza in questo moment - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.