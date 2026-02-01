Acqua-l’oro azzurro-mayyehmáyimacqua ??? ????? acqua bologna 2026-l’acqua è vita in tutto il mondo

Durante l’Art City White Night Artefiera, la città si riempie di mostre dedicate all’acqua. Dal 7 al 15 febbraio, la Corte di Felsina, associazione che promuove arte e cultura, allestisce esposizioni con opere che celebrano il ruolo dell’acqua come elemento vitale. Le mostre “Acqua-L’Oro Azzurro” e “Mayyehmáyimacqua” portano i visitatori in un viaggio tra arte e riflessione sulla vita e l’ambiente.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) In occasione degli eventi inseriti nel programma Art City White Night Artefiera di Bologna. Dal 7 al 15 febbraio 2026 La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura presenta nei suoi spazi espositivi le mostre d’arti visive “Acqua-L’ Oro Azzurro” e “Mayyehmáyimacqua (???????? acqua) Bologna 2026-L’acqua è vita in tutto il mondo”. Pittori, incisori, grafici, fotografi, artisti digitali e scultori si mettono insieme per valorizzare un elemento prezioso e irrinunciabile per la vita di tutti gli esseri viventi: l’Acqua.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Bologna 2026

La qualità dell’acqua potabile è fondamentale per la salute quotidiana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bologna 2026

Argomenti discussi: ACQUA L’Oro Azzurro; Non serve più parlare di stress o crisi, siamo in bancarotta idrica: ora serve il coraggio politico per pianificare e gestire l'oro blu senza ricorrere a soluzioni nostalgiche; L’era della bancarotta idrica: crisi e sicurezza in Africa; Peroni Nastro Azzurro lancia la Gold Bottle limitata.

In metro mostra 'Il mare e l'acqua. L'oro azzurro di Napoli'Una mostra in metropolitana per omaggiare il mito fondativo della sirena Parthenope e il legame inscindibile tra la nascente città di Napoli e la tematica dell'acqua: è stata inaugurata nella Stazione ... ansa.it

Il mare e l'acqua. L'oro azzurro di Napoli: il mito della sirena Parthenope in mostra nella metropolitana del capoluogo campanoRoma - Una mostra in metropolitana per omaggiare il mito fondativo della sirena Parthenope e il legame inscindibile tra la nascente città di Napoli e la tematica dell'acqua: è stata inaugurata nella ... ilsecoloxix.it

Pareti di roccia a picco sul mare, grotte dai riflessi azzurro elettrico e un’acqua così trasparente da sembrare sospesa nel vuoto. Questo tratto di costa, tra i più belli della Campania, offre panorami mozzafiato e un'atmosfera di rara bellezza. Le grotte marine, le - facebook.com facebook