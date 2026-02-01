A lezione di storia dell’arte nel piazzale degli Uffizi | è la protesta contro il precariato

Oggi nel piazzale degli Uffizi a Firenze si è svolta una protesta inaspettata. Un gruppo di persone ha assistito a una lezione di storia dell’arte tenuta da Tomaso Montanari, che ha voluto mostrare solidarietà ai precari delle Gallerie degli Uffizi. Questi lavoratori, dopo il cambio di appalto, non sono stati più riconfermati e si trovano in difficoltà. La manifestazione ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno ascoltato le parole del professore e si sono uniti simbolicamente alla causa.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Molte persone hanno assistito oggi, 1 febbraio a Firenze, nel piazzale degli Uffizi, a una lezione 'solidale' di storia dell'arte tenuta da Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena, a sostegno della vertenza dei precari storici delle Gallerie degli Uffizi, non riconfermati dopo il recente cambio di appalto. PRESSPHOTO Firenze, Protesta dipendenti precari Uffizi. Lezione di storia dell' arte all' aperto tenuta dal prof. Tomasi Montanari Giuseppe CabrasNew Press Photo L'iniziativa era organizzata dal sindacato Sudd Cobas insieme ad Arci Firenze. Montanari, che fa parte del comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi, si spiega in una nota di Sudd Cobas, "ha raccontato la storia dell'arte ricordando che dietro ogni capolavoro c'è il lavoro invisibile e sfruttato di uomini e donne che rimangono anonimo ed invisibili.

