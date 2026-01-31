Thais Wiggers rompe il silenzio e parla per la prima volta del suo nuovo compagno. Dopo essere stata paparazzata mesi fa in compagnia di un uomo misterioso, ora la showgirl svela qualche dettaglio della sua nuova storia d’amore, senza nascondersi. La Wiggers si apre davanti alle telecamere di Verissimo, confermando che sta vivendo un momento felice.

Mesi fa è stata paparazzata con un misterioso uomo, adesso Thais Wiggers ha raccontato a Verissimo della sua nuova storia d'amore. Lui è brasiliano ed ha 25 anni in più rispetto a lei Oggi Thais Wiggers è stata ospite a Verissimo dove, per la prima volta, ha parlato apertamente del suo nuovo compagno. I due erano stati paparazzati mesi fa ma lei si era indignata per lo scatto, perché riteneva che il compagno fosse uscito male in foto e sembrasse più vecchio di ciò che effettivamente era. Infatti, lui ha 25 anni più di lei. A Verissimo Thais ha raccontato della sua nuova storia d’amore: “Io sono passionale, ma ora ho 40 anni e ci vuole anche la testa, faccio un passo alla volta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, Thais Wiggers parla per la prima volta del suo nuovo compagno

Approfondimenti su Thais Wiggers

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Thais Wiggers

Thais Wiggers dopo l’incidente difende il suo nuovo compagno non giovanissimoSulla neve, un incidente mentre si divertiva in modo semplice in montagna con la famiglia. Sta però per risolvere tutto ma a Silvia Toffanin interessa soprattutto che Thais Wiggers parli del suo ... ultimenotizieflash.com

Thais Wiggers: «Il mio nuovo compagno è 25 anni più grande di me. A me piacciono gli uomini all'antica»Oggi, sabato 31 gennaio 2026, Thais Wiggers è tra gli ospiti di Verissimo, il programma del weekend condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, in onda alle 16.30. La sua presenza ... ilmessaggero.it

#Verissimo, gli ospiti di oggi: Gigliola Cinquetti, Daniele Pecci, protagonista della nuova serie Una nuova vita, l’attore Alessandro Tersigni,Valeria Graci, Thais Wiggers. Infine Simonetta e Giuseppe Mendico - facebook.com facebook