Valpolicella punta sul green oltre metà dei vigneti certificati Sul mercato pesano i dazi Usa
La Valpolicella fa un passo avanti sulla strada della sostenibilità. Per la prima volta, più della metà dei vigneti della regione sono certificati eco-friendly. La scelta arriva in un momento difficile, con i dazi americani che pesano sulle esportazioni del vino locale. La produzione si conferma attenta alle pratiche rispettose dell’ambiente, in un settore che cerca di adattarsi alle nuove sfide globali.
La sostenibilità diventa maggioritaria nei vigneti della Valpolicella. Per la prima volta, oltre metà della superficie vitata della denominazione adotta pratiche certificate sul fronte ambientale. Il dato emerge a Verona, in occasione di Amarone Opera Prima, l’evento annuale dedicato alle nuove.🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondimenti su Valpolicella Punta
Dazi USA su vino francese al 200%: quali effetti avrebbero sul mercato italiano
L’ipotesi di dazi del 200% sui vini francesi da parte degli Stati Uniti potrebbe influenzare significativamente il mercato italiano, considerando i forti scambi commerciali tra i paesi.
Emozioni in Valpolicella – L’Immacolata tra vigneti e calici d’eccellenza
Ultime notizie su Valpolicella Punta
Valpolicella punta sul green, oltre metà dei vigneti certificati. Sul mercato pesano i dazi UsaSuperato il 50% di superficie certificata grazie soprattutto al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Marchesini: «Valore aggiunto per il mercato». Nel 2025 annata difficile ma con s ... veronasera.it
Vigneto Valpolicella accelera su ambiente, oltre la metà è certificato greenBalzo green tra i filari della Valpolicella, dove per la prima volta le pratiche sostenibili certificate rappresentano la maggior parte del vigneto. Lo rileva, oggi a Verona, il Consorzio tutela vini ... ansa.it
La merceria Macia, della famiglia Zecchinelli di Sant'Amborogio di Valpolicella, festeggia 130 anni di storia, tra Italia e America. Punto di riferimento per locali e non, è una delle ormai poche realtà vecchio stampo sopravvissuta ai nuovi trend commerciali. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.