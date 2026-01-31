Valpolicella punta sul green oltre metà dei vigneti certificati Sul mercato pesano i dazi Usa

Da veronasera.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valpolicella fa un passo avanti sulla strada della sostenibilità. Per la prima volta, più della metà dei vigneti della regione sono certificati eco-friendly. La scelta arriva in un momento difficile, con i dazi americani che pesano sulle esportazioni del vino locale. La produzione si conferma attenta alle pratiche rispettose dell’ambiente, in un settore che cerca di adattarsi alle nuove sfide globali.

La sostenibilità diventa maggioritaria nei vigneti della Valpolicella. Per la prima volta, oltre metà della superficie vitata della denominazione adotta pratiche certificate sul fronte ambientale. Il dato emerge a Verona, in occasione di Amarone Opera Prima, l’evento annuale dedicato alle nuove.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Valpolicella Punta

Dazi USA su vino francese al 200%: quali effetti avrebbero sul mercato italiano

L’ipotesi di dazi del 200% sui vini francesi da parte degli Stati Uniti potrebbe influenzare significativamente il mercato italiano, considerando i forti scambi commerciali tra i paesi.

Emozioni in Valpolicella – L’Immacolata tra vigneti e calici d’eccellenza

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Valpolicella Punta

valpolicella punta sul greenValpolicella punta sul green, oltre metà dei vigneti certificati. Sul mercato pesano i dazi UsaSuperato il 50% di superficie certificata grazie soprattutto al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Marchesini: «Valore aggiunto per il mercato». Nel 2025 annata difficile ma con s ... veronasera.it

valpolicella punta sul greenVigneto Valpolicella accelera su ambiente, oltre la metà è certificato greenBalzo green tra i filari della Valpolicella, dove per la prima volta le pratiche sostenibili certificate rappresentano la maggior parte del vigneto. Lo rileva, oggi a Verona, il Consorzio tutela vini ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.