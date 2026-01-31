Torino dice addio a Cyril Ngonge. Il club ha ufficializzato la sua partenza, chiudendo il prestito con il Napoli e trovando un accordo con l’Espanyol. Ngonge lascia Torino dopo una stagione e si trasferisce in Spagna.

Si chiude un capitolo in casa Torino. Il club granata ha ufficializzato l’addio di Cyril Ngonge, comunicando la risoluzione del trasferimento temporaneo con il Napoli. L’attaccante è pronto a ripartire dall’Espanyol. Si chiude così l’esperienza sotto la Mole dopo sei mesi, con 23 presenze, un gol e due assist tra campionato e Coppa Italia. Movimento definito, Torino che libera uno slot offensivo nelle ultime ore di mercato. L'articolo proviene da serieAgoal.it. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Torino, ufficiale l’addio di Ngonge: va all’Espanyol

Approfondimenti su Torino Ngonge

Questa mattina il Torino ha ufficializzato la cessione di Ngonge all’Espanyol.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torino Ngonge

Argomenti discussi: UFFICIALE - Ngonge è dell'Espanyol! Il Torino interrompe il prestito con il Napoli; Rap, lacrime e la sciarpa del Toro per l'addio a Davide, morto in via Nizza; Addio Fiorentina, la prossima fermata è… TORINO | Affare da 8 milioni: a breve la firma; Addio Torino, tutti in Algeria. Ira Fiom contro l’invito Stellantis a delocalizzare: Inaccettabile.

Ngonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il futuro dell’attaccante. Il comunicato del clubNgonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il futuro dell’attaccante. Il comunicato del club Cyril Ngonge saluta definitivamente il Torino e il campionato ... calcionews24.com

Calciomercato Torino, risoluzione con Ngonge: è UFFICIALETerminata ufficialmente l’avventura di Ngonge in maglia granata. La società ha ufficializzato la risoluzione dell’attaccante belga, che rientra quindi al Napoli. In seguito, la nota ufficiale del ... toro.it

Marianucci al Torino: ufficiale il prestito dal Napoli È arrivata l’ufficialità: Torino Football Club annuncia l’arrivo di Luca Marianucci dal Società Sportiva Calcio Napoli. Il difensore si trasferisce in granata con la formula del prestito secco fino al termine della stagi - facebook.com facebook

#Kulenovic al #Torino: grande sorpresa di ieri, ora è ufficiale x.com