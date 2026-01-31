Torino ufficiale l’addio di Ngonge | va all’Espanyol

Torino dice addio a Cyril Ngonge. Il club ha ufficializzato la sua partenza, chiudendo il prestito con il Napoli e trovando un accordo con l’Espanyol. Ngonge lascia Torino dopo una stagione e si trasferisce in Spagna.

Si chiude un capitolo in casa Torino. Il club granata ha ufficializzato l’addio di Cyril Ngonge, comunicando la risoluzione del trasferimento temporaneo con il Napoli. L’attaccante è pronto a ripartire dall’Espanyol. Si chiude così l’esperienza sotto la Mole dopo sei mesi, con 23 presenze, un gol e due assist tra campionato e Coppa Italia. Movimento definito, Torino che libera uno slot offensivo nelle ultime ore di mercato. L'articolo proviene da serieAgoal.it. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

