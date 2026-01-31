Temperature in rialzo | prime giornate primaverili già nei prossimi giorni in diverse regioni

Nei prossimi giorni il Sud Italia vivrà le prime giornate primaverili dell’anno. Le temperature saliranno improvvisamente, superando i 20 gradi in alcune zone. È un cambiamento inatteso che lascia intendere un anticipo della bella stagione. Le città si preparano a godersi giornate più calde, mentre le previsioni meteo parlano di un rialzo repentino delle temperature.

Un improvviso balzo termico segnerà i primi giorni di febbraio in diverse aree del Sud Italia, con temperature che potrebbero superare i 20 gradi in alcune località per la prima volta dall’inizio dell’anno. L’evento, atteso tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio, sarà causato da un’intensa corrente calda di origine nordafricana che si spingerà verso il Mediterraneo. Il fenomeno si inserisce in un quadro meteorologico complesso, con una profonda saccatura atmosferica che si sposta verso sud, generando un’ampia perturbazione che coinvolgerà gran parte del Paese. Mentre il Nord e in particolare le regioni del Nord-Ovest si preparano a un nuovo periodo di maltempo con piogge intense, venti forti e nevicate a quote basse, il Sud vivrà un’inaspettata parentesi di clima primaverile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

