Suggerimenti per la creazione di scommesse Nottingham Forest vs Crystal Palace | speciale analisi e pronostici della Premier League 10 1

Domenica pomeriggio al City Ground di Nottingham si gioca una delle partite più importanti della stagione in Premier League. Il Nottingham Forest affronta il Crystal Palace in una sfida che potrebbe pesare molto sulla corsa salvezza di entrambe. La classifica inizia a farsi preoccupante per i padroni di casa, che cercano punti per evitare di scivolare troppo in basso. Il match si presenta come una vera e propria resa dei conti, con le due squadre pronte a dare il massimo per portare a casa i tre punti.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: In quella che sembra essere la resa dei conti decisiva della stagione ai piedi della classifica della Premier League, il Nottingham Forest accoglierà il Crystal Palace al City Ground domenica pomeriggio. Dopo aver concluso la sua avventura nella fase a gironi di Europa League con una vera raffica all’inizio di metà settimana, la squadra di Sean Dyche ha goduto di una spinta sorprendente nell’ultima settimana e cercherà disperatamente di ampliare il proprio buffer sulla zona di rilascio. All’improvviso nel cuore di quello che è diventato un incubo pubblico, gli Eagles stanno resistendo, guardandosi alle spalle in vista di una potenziale retrocessione e stanno affrontando alcune importanti questioni sia dentro che fuori dal campo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Scopri i principali suggerimenti e analisi per la partita Ipswich Town vs Stoke City, valida per il campionato del 9 gennaio.

Ore decisive per #Frattesi: il Nottingham Forest spinge, ma l'Inter lo libera solo se arriva Curtis Jones. Guido #DUbaldo a RS: «Mi ha sorpreso anche me il suo scarso utilizzo, è un centrocampista bravo negli inserimenti e capace di fare gol. Si è visto x.com

Il classe 2001 è stato individuato come possibile erede di Davide Frattesi, primo obiettivo del Nottingham Forest. L'Inter farà partire l'ex Sassuolo solo se riuscirà a chiudere per un sostituto - facebook.com facebook