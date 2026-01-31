Sono quasi morta Il dramma della conduttrice Rai | prima la splendida notizia poi l’incubo

La conduttrice Rai torna in televisione dopo un periodo difficile e racconta un episodio che l’ha segnata profondamente. Si apre con una notizia positiva, ma poi rivela un incubo vissuto in prima persona, lasciando il pubblico senza parole.

La conduttrice Rai torna in televisione con una testimonianza intensa e profondamente personale, scegliendo di raccontare una delle esperienze più drammatiche della sua vita privata. Ospite di Storie di Donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta, la showgirl si mostra al pubblico in una veste inedita, ripercorrendo un passato che ancora oggi fa male ricordare. La puntata, in onda sabato 31 gennaio alle 15.30 su Rai2, la vede protagonista insieme al marito Marco Moraci, con cui condivide un racconto che ha il sapore del trauma ma anche della rinascita. Nel corso dell’intervista, ripercorre una vacanza che avrebbe dovuto rappresentare un momento felice e intimo della sua vita.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Conduttrice Rai

Dopo quasi 30 anni di matrimonio, Paola Ferrari è tornata al centro dell’attenzione a causa di recenti indiscrezioni sulla sua vita privata.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno recentemente ricomposto la loro relazione, segnando una nuova fase dopo un periodo di difficoltà.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Conduttrice Rai

Argomenti discussi: Sono quasi morto, credo di essere bruciato: le disperate chiamate ai soccorritori a Crans-Montana; Comunicazione Italiana; Crans-Montana, le chiamate choc delle vittime: 171 in un'ora e mezza. Qui è tutto bruciato, i miei amici sono morti; Qui brucia tutto, ci sono morti. Le drammatiche telefonate dal bar Le Constellation di Crans Montana.

Sono morta per sette minuti. Mio padre mi ha rianimato, lo stress mi ha quasi ucciso: l’incredibile storia di Courtney StocksCourtney Stocks, una ragazza di 22 anni, ha raccontato a The Mirror di essere morta per sette minuti a causa di un arresto cardiaco provocato dallo stress. Lo scorso 16 novembre, la giovane ha ... ilfattoquotidiano.it

Annabella Martinelli morta a Teolo, nello zaino anche una corda ma serve l'autopsia per confermare il suicidioAnnabella Martinelli morta a Teolo, gli sviluppi delle indagini: sarà svolta l'autopsia per confermare l'ipotesi del suicidio ... virgilio.it

"Sono quasi morto al Constellation. Credo di essere bruciato. L'intero Constellation è bruciato" Le registrazioni delle chiamate di emergenza fatte dalle vittime della strage, dai loro familiari alla disperata ricerca dei propri cari e dai soccorritori - facebook.com facebook

In sei mesi le società sono quasi raddoppiate e oggi sono 4.497 quelle attive con almeno il 40% di capitale riconducibile a soggetti o entità russi. Numeri che valgono all’Italia il terzo posto in Europa, dopo Bulgaria e Repubblica Ceca. x.com