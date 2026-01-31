Si fingono interessati all’acquisto dell’auto poi la rubano e minacciano il venditore

Due uomini di Verona, padre e figlio, sono stati fermati dalla polizia dopo aver tentato di truffare un venditore di auto. Si sono presentati come acquirenti interessati, ma alla fine hanno rubato l’auto e minacciato il venditore per ottenere altri soldi. Ora sono sotto inchiesta per truffa e tentata estorsione.

Due uomini residenti a Verona, padre e figlio, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di truffa e tentata estorsione. Il motivo? Hanno simulato una finta compravendita di una vettura ai danni di un giovane cittadino di Vipiteno, rubandogli la macchina e tentando di estorcergli.

