Si fingono interessati all’acquisto dell’auto poi la rubano e minacciano il venditore

Da trentotoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di Verona, padre e figlio, sono stati fermati dalla polizia dopo aver tentato di truffare un venditore di auto. Si sono presentati come acquirenti interessati, ma alla fine hanno rubato l’auto e minacciato il venditore per ottenere altri soldi. Ora sono sotto inchiesta per truffa e tentata estorsione.

Due uomini residenti a Verona, padre e figlio, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di truffa e tentata estorsione. Il motivo? Hanno simulato una finta compravendita di una vettura ai danni di un giovane cittadino di Vipiteno, rubandogli la macchina e tentando di estorcergli.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Verona PadreE figlio

Si fingono clienti dell’hotel, poi ricattano il proprietario: “Se non ci vendi l’albergo per 60mila euro lo bruciamo”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Verona PadreE figlio

Argomenti discussi: ?Si fingono interessati all’acquisto dell’auto, poi la rubano e minacciano il venditore; Trento, nel computer aveva 29mila file con video e immagini pedopornografiche: arrestato.

Si fingono interessati all’acquisto dell’auto, poi la rubano e minacciano il venditoreDue uomini residenti a Verona, padre e figlio, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di truffa e tentata estorsione. Il motivo? Hanno simulato una finta compravendita di una vettura ... trentotoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.