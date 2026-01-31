Serie C e dilettanti le classifiche di tutti i campionati

Domenica di partite in tutta Italia, con le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Le squadre di Serie C e dei campionati dilettanti hanno completato gli incontri in programma, e ora gli appassionati possono scoprire chi guida la classifica. La redazione riceve regolarmente notizie, foto e risultati dai lettori, e invita tutti a condividere le proprie impressioni. La corsa ai punti continua e i campionati si avvicinano alla fase decisiva.

Tutte le classifiche dopo gli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C La classifica dei marcatori Serie D La classifica dei marcatori EccellenzaLa.

