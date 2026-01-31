Scuola il Pd interviene ancora | Tagli a docenti e classi così si svuotano i territori

Il Pd torna a criticare le decisioni del governo sulla scuola. Michele Farinelli, segretario del Pd di Comacchio, denuncia tagli a docenti e classi che, secondo lui, portano a svuotare i territori. La questione del dimensionamento scolastico resta al centro del dibattito politico, con il centrodestra che non si pronuncia sulla questione.

Il dimensionamento scolastico continua a far scontrare i politici. Interviene Michele Farinelli, segretario del Pd di Comacchio, che punta il dito contro le scelte del Governo e il silenzio dei rappresentanti locali del centrodestra. “Il nuovo assetto della rete scolastica per Comacchio parla chiaro - afferma Farinelli -. Il bilancio è di 4 docenti in meno tra scuola materna ed elementari, 5 collaboratori scolastici tagliati, un assistente amministrativo sacrificato e, soprattutto, la soppressione di 4 classi della scuola media”. “Come Pd lo diciamo da due anni - chiosa -, questi effetti erano prevedibili.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il commissariamento della Regione Emilia-Romagna, insieme a Sardegna, Toscana e Umbria, a seguito del provvedimento sul dimensionamento della rete scolastica, evidenzia come le decisioni governative possano indebolire le comunità locali.

