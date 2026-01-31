Negli ultimi anni, sono aumentate le storie di vita scritte in modo molto personale. Molti di questi racconti si concentrano sui problemi di famiglia, come se fossero delle vere e proprie vendette narrative. La domanda che molti si pongono è: quando è iniziato questo modo di raccontare, più vicino alla cronaca privata che ai grandi romanzi sulla società?

«Negli ultimi anni si sono moltiplicati i memoir familiari, spesso modellati come rese dei conti. Ma quand’è cominciato questo modo di raccontare che privilegia l’aneddotica privata rispetto ai grandi romanzi sociali?» Nato nel 1975 a Roma, dove ancora vive, insegna filosofia e storia al liceo. Collabora con diverse testate, fa parte del progetto di giornalismo indipendente Sveja. Il suo libro più recente è L’invenzione del colore (La nave di Teseo). La prima volta che sono andato da uno psicologo ho fatto vento. Avevo poco più di vent’anni, non sapevo dove sbattere la testa, avevo sentito questo nome da mia madre (ovviamente il peggiore dei controsensi nell’affrontare i guasti di una relazione edipica), l’avevo cercato su un elenco telefonico, e avevo prenotato una seduta senza premurarmi di chiedere come funzionasse il setting, dando per scontato che il primo incontro fosse gratis. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ritorno a Monte Livata (o dello scrivere di sé)

