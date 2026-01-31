Rete dei musei cittadini e il loro ruolo di presidi sociali e sanitari | focus in quinta commissione

La quinta commissione consiliare permanente ha riunito oggi i rappresentanti dei musei cittadini per ascoltare le loro esperienze. Si è parlato di come questi luoghi, oltre a conservare l’arte e la cultura, svolgano anche un ruolo sociale e sanitario. La discussione nasce dal fatto che i musei sono diventati punti di riferimento per molte fasce della popolazione, soprattutto in momenti di difficoltà. La commissione vuole capire come rafforzare questa funzione e migliorare il supporto alle comunità.

La quinta commissione consiliare permanente (politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative, presieduta dal consigliere Gianni Latella) è stata convocata per discutere della rete dei musei cittadini e del loro ruolo come presidi sociali e sanitari, attraverso l’ascolto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Musei Cittadini "Presìdi di libertà": dal Senato un appello per rafforzare la rete dei centri antiviolenza... La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Musei Cittadini Argomenti discussi: Rete Museale: la quinta commissione discute della rete dei musei cittadini; Noi del Novecento; Il racconto del Museo civico di Caltavuturo fra patrimonio, cultura e nuove prospettive; Polizia Locale di Monza: nel 2025 crescono controlli e attività di presidio dei quartieri. Rete Museale: la quinta commissione discute della rete dei musei cittadini e del loro ruolo come presidi sociali e sanitariTripodi ha evidenziato come i musei contemporanei non siano più esclusivamente luoghi di esposizione, ma organismi attivi ... ilmetropolitano.it Rete Museale: la quinta commissione discute della rete dei musei cittadiniLa Quinta Commissione consiliare permanente, presieduta da Gianni Latella, si è riunita per esaminare il ruolo della rete museale cittadina non solo come centro culturale, ma come vero e proprio presi ... cn24tv.it RETE DEI MUSEI REGGINI: PROSPETTIVE IN CORSO Oggi in quinta Commissione, l'amministrazione comunale ha discusso della rete dei musei reggini e del loro ruolo come presidi sociali e sanitari - facebook.com facebook Rete dei Musei Aeronautici: un approfondimento sul Museo dell'aeronautica Gianni Caproni. Guarda ora la nuova edizione di #VideoNews AM youtu.be/pJ76CIlKEYU #AeronauticaMilitare #latuasquadrachevola @MinisteroDifesa @SM_Difesa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.