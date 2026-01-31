Questa caligine che mi rallegra Lettera dalla nebbia

Milano si sveglia sotto una coltre di nebbia che da quasi tre settimane avvolge la città. Oggi, nel pomeriggio, la foschia si è improvvisamente diradata, regalando uno spettacolo insolito e quasi poetico. Le strade si sono riempite di silenzio, e il cielo si è schiarito, portando un po’ di sollievo ai cittadini stanchi di questo bianco spento. La nebbia, che da giorni rende difficile muoversi e respirare, sembra aver deciso di lasciar spazio a un cielo più limpido, almeno per ora

