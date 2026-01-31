Questa caligine che mi rallegra Lettera dalla nebbia
Milano si sveglia sotto una coltre di nebbia che da quasi tre settimane avvolge la città. Oggi, nel pomeriggio, la foschia si è improvvisamente diradata, regalando uno spettacolo insolito e quasi poetico. Le strade si sono riempite di silenzio, e il cielo si è schiarito, portando un po’ di sollievo ai cittadini stanchi di questo bianco spento. La nebbia, che da giorni rende difficile muoversi e respirare, sembra aver deciso di lasciar spazio a un cielo più limpido, almeno per ora
Giovedì 22 gennaio. Da venti giorni un cielo bianco sporco opprime Milano. Ma, nel pomeriggio, d’improvviso, la nebbia. Incredibile. Da tanto non la si vedeva, in città. Si ferma ormai ai caselli, ai capolinea dei metrò, come una non invitata che resti sulla soglia. Certo non parlo della Grande Nebbia che gravava sulla Lombardia fino agli anni Ottanta, dissoltasi con la fine del riscaldamento a carbone. No, oggi è una nebbia educata. Confonde il puntuto skyline, si insinua al Sempione o a Foro Bonaparte, che, di matrice francese, assumono in quel velo una dolcezza parigina d’antan. Offusca, questa nebbia fine, il tratto di volgarità assunto con le insegne vistose dei negozi del centro, con le luci alla viennese sui palazzi del Cordusio: come vapore sull’immagine allo specchio di una donna non bella. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Milano Nebbia
Hojlund a Dazn: «Mi piace segnare ma non solo. Dalla panchina mi dicevano questa cosa»
«Frequento un uomo che mi piace molto, ma a letto mi ha chiesto di penetrarlo con uno strap-on: questa cosa mi mette a disagio»
La nuova serie originale di Wong Kar Wai, BLOSSOMS SHANGHAI, arriverà su MUBI il mese prossimo. Una splendida lettera d’amore alla Shanghai degli anni ‘90, in 3 parti. Dal 26 febbraio. - facebook.com facebook
Giovani e Chiesa a #Crotone: la lettera dell'arcivescovo Torriani per la festa di San Giovanni Bosco Segui il link per approfondire: avveniredicalabria.it/giovani-e-chie… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.