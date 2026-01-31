Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas naturale al PSV si attesta a 41,7 euro al MWh. Rispetto alle settimane scorse, si mantiene stabile, anche se ci sono piccole variazioni di mercato. Il valore attuale potrebbe influenzare i costi di riscaldamento e le bollette di molte famiglie italiane. Per ora, il mercato si mantiene su questa cifra, in attesa di eventuali cambiamenti nelle prossime settimane.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 31 Gennaio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 41,7 euroMWh, che corrisponde a circa 0,395 euroSmc (considerando il fattore di conversione standard di 1 MWh = 10,69 Smc). Andamento e tendenza del PSV Nel corso delle ultime settimane, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza rialzista rispetto ai valori registrati nella prima metà di gennaio. Dopo aver toccato minimi intorno ai 30 euroMWh (0,28 euroSmc) nei primi giorni del mese, il prezzo ha iniziato una progressiva risalita, superando i 40 euroMWh (0,37 euroSmc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

